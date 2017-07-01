На Урале нашли пропавших в лесу подростков

«Сыщики угрозыска обнаружили подростков в одном из частных домов в Красноуральске», — сообщил «РГ» официальный представитель регионального МВД Валерий Горелых.

Ребят оставили для опроса в присутствии их законного представителя в райотдел полиции.

Напомним, братья 11 и 16 лет накануне пошли по грибы, но домой не вернулись. Вечером их отец забил тревогу. Пропавших начали искать силами МВД, МЧС и волонтеров — в общей сложности порядка 130 человек. К счастью, все закончилось благополучно.

«Мальчишки рассказали, что якобы в лесу грибов не нашли и вечером вернулись в город — зашли в гости к своим знакомым, но поскольку мобильных с собой не было отца, не смогли предупредить об этом отца», — говорит полковник Горелых.

По его информации, полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних сейчас решают вопрос о направлении младшего подростка в один из местных оздоровительных лагерей, чтобы он был под постоянным контролем взрослых и не попадал в подобные истории впредь.