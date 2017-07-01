В Сочи придумали новое развлечение для туристов

Катание на хаски в Сочи впервые стали практиковать в 2014 году. С тех пор вот уже три года Анатолий Кабин разводит северных ездовых собак. Сегодня в его питомнике их двадцать, вместе с щенками. В собачью упряжку запрягает по две пары. Те, что посильнее — сзади, они подобно локомотиву тянут ездовой кар. Умные и послушные псы ведут его в нужном направлении, они стоят первыми.

Изготовленный специально для Сочи легкий и маневренный снаряд собаки тащат за собой с завидной энергией.

Своих питомцев к непростой работе Анатолий готовил постепенно. «Мы ходили в походы по горам. Сначала рюкзаки вешали, потом начали детские сани впрягать. Попробовали — получилось. Тогда запустили нарды. На нардах теперь можем катать прямо по целине», — рассказал заводчик Анатолий Кабин.

Но летние гонки для собачьей упряжки все же в новинку. Работать под палящим солнцем для северных хаски не просто. Жара выматывает, да и дистанция немаленькая — больше полутора километров. Тем не менее, собаки все трудности переносят стойко.

Порода хаски не только красива, но и удивительна. Их главное призвание — бежать. Собаки сильны и чрезвычайно выносливы. Хаски способны бегать без остановки на десятки километров, поэтому это идеальная порода для использования в собачьих упряжках.

Желающих прокатится на собачьей упряжке много. Хаски особенно нравятся детям. Добродушные собаки разрешают не только себя гладить, но и играть с ними, терпеливо выносят все детские ласки, которые порой бывают навязчивыми.