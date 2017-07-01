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15:25 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Московский ливень до Волгограде не доберется

В Волгоград пришла дневная жара и ночные грозы, сообщает ВДТВ со ссылкой на информацию специалистов Волгоградского ЦГМС.

2 июля ветер юго-западный 6−11м/с, температура ночью +21…+23ºС, днем +34…+36ºС.

3 июля ночью кратковременный дождь, гроза. Днем солнечно и жарко, ночью температура +21…+23ºС. днем +33…+35ºС.

Не ожидается осадков и 4 июля. Небольшой ветер, температура воздуха ночью +20…+22ºС, днем +34…+36ºС.

Словом, ждать столь же сурового дождя, который имел место в Москве в минувшую пятницу, ждать не стоит.

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