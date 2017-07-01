Московский ливень до Волгограде не доберется
В Волгоград пришла дневная жара и ночные грозы, сообщает ВДТВ со ссылкой на информацию специалистов Волгоградского ЦГМС.
В Волгоград пришла дневная жара и ночные грозы, сообщает ВДТВ со ссылкой на информацию специалистов Волгоградского ЦГМС.
2 июля ветер
3 июля ночью кратковременный дождь, гроза. Днем солнечно и жарко, ночью температура +21…+23ºС. днем +33…+35ºС.
Не ожидается осадков и 4 июля. Небольшой ветер, температура воздуха ночью +20…+22ºС, днем +34…+36ºС.
Словом, ждать столь же сурового дождя, который имел место в Москве в минувшую пятницу, ждать не стоит.