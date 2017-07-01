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15:23 (мск), источник: Новый Калининград

За ущемление прав рабочего в Калининграде наказали бизнесмена

Ему не сказали, в каких условиях он будет трудиться.

В Калининграде предпринимателя оштрафовали на 5 тысяч рублей за ущемление трудовых прав подсобного рабочего. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В трудовом договоре, заключенным между бизнесменом и подсобным рабочим, не было указано, в каких условиях тому придется работать. Также в документе отсутствовали сведения о компенсациях, гарантиях и рисках для здоровья сотрудника.

«Кроме того, ненадлежащее оформление трудового договора ведет к неуплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокурор возбудил в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ.

Рассмотрев материалы прокуратуры, государственной инспекцией труда в Калининградской области оштрафовала бизнесмена.

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