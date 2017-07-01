В Елабуге выбрали «Сабантуй сылуы-2017»

(Елабуга, 1 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 1 июля в Елабуге определили Красавицу Сабантуя. Всего в конкурсе приняли участие 7 девушек, три из которых вышли в финал и сегодня на главной праздничной площадке боролись за почетное звание «Сабантуй сылуы-2017». Им нужно было пройти три конкурса: дефиле в национальном платье, творческий номер и покорить членов жюри кулинарными способностями.

Каждая из девушек выступила достойно, они хорошо говорят на татарском языке (главное условие конкурса), знают народные традиции и очень обаятельные. Айсылу Исрафилова — самая молодая участница конкурса. Ей всего 15 лет. Живет в селе Морты Елабужского района. «Этот конкурс очень интересный, это колоссальный опыт для меня», — призналась девушка.