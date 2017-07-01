В Елабуге выбрали «Сабантуй сылуы-2017»
Всего в конкурсе приняли участие 7 девушек, три из которых вышли в финал.
Всего в конкурсе приняли участие 7 девушек, три из которых вышли в финал.
(Елабуга, 1 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 1 июля в Елабуге определили Красавицу Сабантуя. Всего в конкурсе приняли участие 7 девушек, три из которых вышли в финал и сегодня на главной праздничной площадке боролись за почетное звание «Сабантуй сылуы-2017». Им нужно было пройти три конкурса: дефиле в национальном платье, творческий номер и покорить членов жюри кулинарными способностями.
Каждая из девушек выступила достойно, они хорошо говорят на татарском языке (главное условие конкурса), знают народные традиции и очень обаятельные. Айсылу Исрафилова — самая молодая участница конкурса. Ей всего 15 лет. Живет в селе Морты Елабужского района. «Этот конкурс очень интересный, это колоссальный опыт для меня», — призналась девушка.
Выбрать самую достойную конкурсантку членам жюри было непросто. Каждая участница
Почетное звание «Сабантуй сылуы-2017» получила Тамчыгуль Мухлисова, которая покорила жюри своим обаянием и легкостью, также она очень красиво поет. «Я и раньше участвовала в таких конкурсах. Например, стала призером в конкурсе “Мамадыш гузэле”. Несмотря на это, сегодняшняя победа стала для меня приятной неожиданностью. Считаю, что все
Девушек наградили памятными подарками, а Тамчыгуль Мухлисова примет участие в церемонии награждения абсолютного батыра Сабантуя. В этом году конкурс «Сабантуй сылуы» проходит в девятый раз.
Тем временем в городе продолжают отмечать праздник плуга. Во второй половине дня начались обещанные дожди, что несколько повлияло на количество участников, но оставшиеся на празднике елабужане с удовольствием участвуют в национальных играх и спортивных состязаниях, а также болеют за борцов. Народные гуляния продолжаются.