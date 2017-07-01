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16:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Елабуге выбрали «Сабантуй сылуы-2017»

Всего в конкурсе приняли участие 7 девушек, три из которых вышли в финал.

(Елабуга, 1 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 1 июля в Елабуге определили Красавицу Сабантуя. Всего в конкурсе приняли участие 7 девушек, три из которых вышли в финал и сегодня на главной праздничной площадке боролись за почетное звание «Сабантуй сылуы-2017». Им нужно было пройти три конкурса: дефиле в национальном платье, творческий номер и покорить членов жюри кулинарными способностями.

Каждая из девушек выступила достойно, они хорошо говорят на татарском языке (главное условие конкурса), знают народные традиции и очень обаятельные. Айсылу Исрафилова — самая молодая участница конкурса. Ей всего 15 лет. Живет в селе Морты Елабужского района. «Этот конкурс очень интересный, это колоссальный опыт для меня», — призналась девушка.

Выбрать самую достойную конкурсантку членам жюри было непросто. Каждая участница по-своему уникальна: кто-то хорошо танцует, у кого-то вокальные способности. «Девушкам я могу сказать только “браво”, каждая достойна почетного звания Красавицы Сабантуя. При определении победительницы мы учитывали каждую деталь: выход на сцену, улыбку, одежду, манеру поведения», — отметил член жюри Ильсур Шихапов.

Почетное звание «Сабантуй сылуы-2017» получила Тамчыгуль Мухлисова, которая покорила жюри своим обаянием и легкостью, также она очень красиво поет. «Я и раньше участвовала в таких конкурсах. Например, стала призером в конкурсе “Мамадыш гузэле”. Несмотря на это, сегодняшняя победа стала для меня приятной неожиданностью. Считаю, что все девушки-участницы достойны этого звания», — поделилась девушка.

Девушек наградили памятными подарками, а Тамчыгуль Мухлисова примет участие в церемонии награждения абсолютного батыра Сабантуя. В этом году конкурс «Сабантуй сылуы» проходит в девятый раз.

Тем временем в городе продолжают отмечать праздник плуга. Во второй половине дня начались обещанные дожди, что несколько повлияло на количество участников, но оставшиеся на празднике елабужане с удовольствием участвуют в национальных играх и спортивных состязаниях, а также болеют за борцов. Народные гуляния продолжаются.

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