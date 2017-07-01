С 1 июля в Сочи вступает в силу ряд нововведений

Кроме этого, на 300 рублей увеличивается сумма минимального размера оплаты труда. МРОТ теперь составит 7800 рублей. Платить ежемесячно меньше своим сотрудникам работодатели теперь не имеют права. Кроме того, МРОТ повлияет на суммы налогов, сборов и некоторых штрафов.

С 1 июля 2017 года вводятся в оборот электронные больничные листы. Это необходимо для того, чтобы к базе данных получили доступ фонды социального страхования, медицинские учреждения и собственно работодатели. Но бумажные бланки пока будут действовать наравне с ними.

Внесены изменения в систему выплат по ОСАГО. Запускается сегодня и проект Минпромторга. Если человек никогда раньше не являлся собственником автомобиля, то при покупке он может претендовать на скидку в 10%. Такую же льготу получат и семьи с двумя несовершеннолетними детьми.

Ну и ещё одна новость дня — теперь принятые на работу сотрудники бюджетных предприятий, а также люди, только что вышедшие на пенсию, будут получать карты платежной системы «Мир».