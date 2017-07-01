В Москве простились с Яковлевым из «Иванушек»
В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с музыкантом Олегом Яковлевым, бывшим солистом
В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с музыкантом Олегом Яковлевым, бывшим солистом
В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с музыкантом Олегом Яковлевым, бывшим солистом
Попрощаться с артистом, в частности, приехали певица Катя Лель и участник «Иванушек» Андрей
«У нас были очень теплые отношения. Он был невероятно талантливым человеком, с потрясающим тембром голоса. В свои 47 лет он выглядел на 30 максимум, потому что был в потрясающей форме. Конечно, я понимаю, что жизнь артиста — непростая штука, тем более 15 лет быть в группе “Иванушки International”, быть в топе, иметь насыщенную творческую жизнь. Правильно говорят, что артисты сгорают, отдают всех себя», — сказала Катя Лель.
Олег Яковлев — российский
В конце июня 2017 года исполнитель был госпитализирован с диагнозом «двусторонняя пневмония» и скончался в одной из московских больниц на 48-м году жизни.
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