Прокуратура начала проверку после задержек рейсов в аэропортах Москвы

Московская межрегиональная транспортная прокуратура в субботу начала проверку в связи с возможным нарушением авиакомпаниями прав пассажиров после задержки и отмены свыше 110 рейсов из московских аэропортов. Сообщение размещено на сайте ведомства.

«Сегодня, 1 июля 2017 года, в аэропортах Московского авиаузла задержано и отменено более 110 авиарейсов… В связи с этим прокуратурой инициирована проверка, проводится сбор информации в связи с возможным нарушением авиакомпаниями лицензионного законодательства», — говорится в сообщении.

В сообщении прокуратуры указано, что ведомство намерено уделить особое внимание соблюдению прав пассажиров.

«В случае выявления таких нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

В пятницу, 30 июня, в Москве была сильная гроза с ветром. В отдельных районах столицы и Подмосковья также прошел град. Во время непогоды молнии погибли два человека — один в Москве, еще один в Подмосковье, в Дмитровском районе.

Погода стала также причиной задержки вылета самолетов из московских аэропортов. Так, например, более 130 рейсов в московских аэропортах были задержаны по данным на 21.00 мск вечера пятницы, которые привела в своем официальном заявлении Росавиация.