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17:38 (мск), источник: РБК

Прокуратура начала проверку после задержек рейсов в аэропортах Москвы

Прокуратура начала проверку после массовых задержек в аэропортах Москвы, вызванных погодными условиями. В ведомстве заявили, что намерены проверить, как авиакомпании соблюдают права пассажиров задержанных рейсов.

Источник: РИА "Новости"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура в субботу начала проверку в связи с возможным нарушением авиакомпаниями прав пассажиров после задержки и отмены свыше 110 рейсов из московских аэропортов. Сообщение размещено на сайте ведомства.

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«Сегодня, 1 июля 2017 года, в аэропортах Московского авиаузла задержано и отменено более 110 авиарейсов… В связи с этим прокуратурой инициирована проверка, проводится сбор информации в связи с возможным нарушением авиакомпаниями лицензионного законодательства», — говорится в сообщении.

В сообщении прокуратуры указано, что ведомство намерено уделить особое внимание соблюдению прав пассажиров.

«В случае выявления таких нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

В пятницу, 30 июня, в Москве была сильная гроза с ветром. В отдельных районах столицы и Подмосковья также прошел град. Во время непогоды молнии погибли два человека — один в Москве, еще один в Подмосковье, в Дмитровском районе.

Погода стала также причиной задержки вылета самолетов из московских аэропортов. Так, например, более 130 рейсов в московских аэропортах были задержаны по данным на 21.00 мск вечера пятницы, которые привела в своем официальном заявлении Росавиация.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 60 самолетов из-за погодных условий были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Грозовой фронт оказал влияние на работу ​аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковского, а также в работу авиадиспетчерских служб.

Согласно данным портала «Яндекс. Расписание», к 23:40 вечера пятницы в Москве было задержано 238 рейсов. Из них 136 рейсов задержано в Шереметьево, 101 — в Домодедово, и один рейс — во Внуково. Еще шесть рейсов было отменено.

По данным портала на 16.00 мск 1 июля, в Домодедово и в Шереметьево задержаны по 75 рейсов, во Внуково был задержан 1 рейс и еще один отменен. Еще 26 рейсов из Домодедово также отменены.

По заявлению МЧС, новая гроза будет в Москве в субботу. Сильный ветер и дождь пройдут в столице с 13.00 до 19.00 мск.

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Транспортная прокуратура начала проверки из-за задержек рейсов
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