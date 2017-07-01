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17:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге умер известный фотожурналист Игорь Потемкин

Он скончался на 78-м году жизни.

Источник: РИА "Новости"

Игорь Потемкин был одним легендарных мастеров ленинградской фотожурналистики. СЕгодня, 1 июля, о его смерти сообщили в Союзе Журналистов. Игорю Петровичу было 77 лет.

За спиной у него множество изданий. Он работал в «Ленинградской правде», «Часе пик» и «Интерпрессе». В 2014 году он стал лауреатом премии «Золотое перо» за вклад в развитие журналистики.

Игорю Петровичу принадлежит идея традиционных ежегодных встреч петербургских фотокорреспондентов на лестнице Михайловского замка, где они жделали общую фотографию. Последняя «Потемкинская лестница» прошла в мае. Это было 27 встреча.

— Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Игоря Петровича Потемкина. Время и место похорон уточняется, — сообщили в Союзе Журналистов.

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