Владимир Путин поздравил жительницу Тольятти со столетним юбилеем

Поздравительный адрес от него передала женщине замглавы города по соцвопросам. Не обошел вниманием женщину и глава городского округа Тольятти Сергей Анташев. Также женщине передали приятные подарки от властей.

У Дорониной есть сын, трое внуков и семеро правнуков. Несмотря на возраст, она остается весьма самостоятельной женщиной и ведет домашнее хозяйство.