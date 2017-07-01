Владимир Путин поздравил жительницу Тольятти со столетним юбилеем
Жительницу Тольятти Ирину Доронину со столетним юбилеем поздравил президент России Владимир Путин — он направил долгожительнице поздравительный адрес и подарок, пишет tltnews.ru.
Жительницу Тольятти Ирину Доронину со столетним юбилеем поздравил президент России Владимир Путин — он направил долгожительнице поздравительный адрес и подарок, пишет tltnews.ru.
Поздравительный адрес от него передала женщине замглавы города по соцвопросам. Не обошел вниманием женщину и глава городского округа Тольятти Сергей Анташев. Также женщине передали приятные подарки от властей.
У Дорониной есть сын, трое внуков и семеро правнуков. Несмотря на возраст, она остается весьма самостоятельной женщиной и ведет домашнее хозяйство.