Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Уволена сотрудница Минздрава, критиковавшая помощь тяжелобольной
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
«Нас никто не спросил, хотим ли мы в микроволновке жить»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
Бывшая жена Джигарханяна отдала ему 74 тысячи долларов - СМИ
"Противник убит": Захарченко о новом пистолете ДНР
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
Стройная Навка привлекла внимание откровенным нарядом - СМИ
На Украине столкнулись ветераны АТО и крестьяне
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
16:43 (мск), источник: Volga News

Владимир Путин поздравил жительницу Тольятти со столетним юбилеем

Жительницу Тольятти Ирину Доронину со столетним юбилеем поздравил президент России Владимир Путин — он направил долгожительнице поздравительный адрес и подарок, пишет tltnews.ru.

Поздравительный адрес от него передала женщине замглавы города по соцвопросам. Не обошел вниманием женщину и глава городского округа Тольятти Сергей Анташев. Также женщине передали приятные подарки от властей.

У Дорониной есть сын, трое внуков и семеро правнуков. Несмотря на возраст, она остается весьма самостоятельной женщиной и ведет домашнее хозяйство.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Ставропольском районе упал легкомоторный самолет
Подразделения МЧС ряда округов перевели в повышенную готовность
Президент ФИФА оценил Кубок конфедераций в России
Вступил в силу закон об онлайн-кинотеатрах
РФ запустит с Байконура одновременно 12 космических аппаратов
Дмитрий Медведев почтил память экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля
ГПУ: прокуратура близка к раскрытию убийства Вороненкова
Робби Уильямс в гостях у «Одноклассников»
Спорт
Марадона заявил, что хотел бы стать тренером сборной России Один из лучших игроков в истории мирового футбола аргентинец Диего Марадона заявил, что хотел бы стать тренером сборной России
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Московские фрилансеры скупают загородное жилье
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь