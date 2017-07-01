Подразделения МЧС в ПФО переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Подразделения МЧС в Приволжском федеральном округе переведены в режим повышенной готовности в связи с угрозой проливных дождей с грозой, от которых уже пострадали 11 регионов Центрального федерального округа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

Ливень и град обрушились на Москву и Подмосковье

«В соответствии с прогнозом, поступившим от Росгидромета, на территории ряда субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов в период с 1 по 2 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Под влияние атмосферных фронтов попадают Белгородская, Брянская, Воронежская, Владимирская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тульская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области, Республики Марий-Эл, Татарстан, Мордовия и Пермский край», — уточнил собеседник агентства.

На территориях этих регионов ожидаются сильные осадки, град и порывы ветра до 18−22 м/с. В отдельных районах Башкирии порывы ветра могут достигать 25 м/с.

«В целях минимизации возможных рисков и исключения возникновения чрезвычайных ситуаций подразделения МЧС России Приволжского федерального округа переведены в режим «повышенная готовность», — сказал собеседник агентства.