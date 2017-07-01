В Украину идет похолодание
В Киеве ожидается переменная облачность, местами — кратковременный дождь, возможна гроза, ветер
В Киеве ожидается переменная облачность, местами — кратковременный дождь, возможна гроза, ветер
КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В воскресенье, 2 июля, в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза, ветер
На западе Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер
На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер
В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер
На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, в Харьковской области местами кратковременный дождь, гроза, ветер
На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, в Одесской и Николаевской областях местами кратковременный дождь, гроза, ветер
Ранее Гидрометцентр сообщал, что в Украине усилилась жара, в некоторых регионах температура поднималась до +36.