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17:06 (мск), источник: Tengrinews

«Моя голова отключилась». Баян Есентаева о том, как влюбилась в Турсенгали Алагузова

Баян Есентаева рассказала о своих чувствах к Турсенгали Алагузову в интервью главному редактору телеканала Muzzone Мухиту Сапарбаеву, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Мы тогда готовились к концерту, посвященному десятилетию группы КешYOU. Но мне было на все наплевать. Баголя (Багым Мухитденова — сестра Есентаевой) говорила: «Баян, очнись, у нас концерт, надо работать!». «Что делать? Как делать? Не знаю, — ответила я. — Скажи, сколько денег надо, я найду». Но в принципе я уже совсем плохо соображала, голова шла кругом.

«Но он же женат», — сокрушалась сестра", — процитировал книгу Мухит Сапарбаев.

«Это был апрель-май прошлого года, — вспоминает Баян Есентаева. — Самый сокрушительный момент в моей жизни. Но может быть после первой любви. Разлет в 26 лет, когда голова моя, в общем-то светлая, если вы не против, пошла кругом. И все эти песни о любви, в смысл которых я никогда не прислушивалась. Мне нравилась музыка, аранжировка, манера исполнения. И я поняла, что все эти стихи, которые я слышала по радио в песнях о любви, все это взято из жизни. Я раньше даже не думала, я просто думала, что это чье-то творение, которое нужно сложить в слог. Я стала прислушиваться к песням, к лепесткам, которые шевелятся на деревьях, я стала смотреть на солнце и видеть оттенки».

«Озарение?» — уточнил Мухит Сапарбаев.

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«Это какое-то… И озарение в том числе. В апреле, когда мы готовили концерт КешYOU, я не помню, как он состоялся. Я не знаю. Я приходила на репетиции. Я присутствовала на собрании. Я давала указания режиссерам, постановщикам, костюмерам. Я ходила на все примерки. Все это было настолько машинально. В этом концерте не было моей души. Может быть, впервые. Все это было сделано с моей стороны автоматически профессионально. Никто не может сказать, что это было сделано непрофессионально. Это было сделано высокопрофессионально. Мне было все равно, придут люди на концерт или не придут, включатся LED или не включатся, дошьют костюмы или нет. Я просто сказала: “Я не могу”. Моя голова отключилась. Я только видела розы, вкус мохито. Я в принципе ничего не соображала. Я была в полной отключке», — рассказала Баян Есентаева.

«Если бы мне тогда сказали, что через год я напишу книгу, я бы сказала: “Вы ненормальный человек. О чем? Как? Почему?” Сейчас, переосмыслив все это, вернувшись в мое эмоциональное состояние, я каким-то образом пытаюсь донести до читателя, что любовь творит чудеса. Она как рождает, как расцветает, так и разрушает. Это как цунами. То, что невозможно предотвратить. Это как волна, тебя накрывает, и ты не можешь оттуда выплыть. Даже если хочешь и головой понимаешь, что надо выплывать. Сердце не слушается. Если я говорила, что сначала здесь (показывает на голову), а потом здесь (показывает на сердце), и так было всегда. Сначала разум, то здесь не по моей воле это перебороло это. Вот и все».

«Мне нужно было вернуться к детям, к родителям, в работу. Я не могла. Я уже говорю, события после случившегося. Потому что разлет времени был маленький, один месяц. Один месяц я находилась в том состоянии, описанном в книге. И почти до сегодняшнего дня, я до сих пор иногда эмоционально не понимаю каких-то вещей, которые я раньше понимала с пол щелчка. Вот эта живость моего ума, природного, которая всегда во мне присутствовала, только сейчас возвращается ко мне. Потому что мое эмоциональное и физическое состояние, мягко говоря, было не к черту. Сейчас мне об этом не так тяжело говорить. Поэтому я совершенно спокойно согласилась на интервью с вами», — сказала она.

В интервью Баян Есентаева сказала о том, что книга писалась в Таиланде. Когда она рассказывала о своей жизни, редакторы плакали. Она сообщила, что все деньги, вырученные от продажи книги, пойдут на создание и дальнейшее развитие общественной организации, которая будет помогать женщинам, пострадавшим от бытового насилия.

Баян Есентаева также сообщила, что ее отношения с Бахытбеком Есентаевым были всегда тихими. Они никогда не ругались, не повышали друг на друга голос. Когда произошел между ними конфликт, даже ее родители были удивлены случившемся. Баян Есентаева рассказала, что недавно впервые после прошлогодних событий сходила к косметологу, чтобы сделать инъекцию витаминов. Она думала, что готова к уколам, однако как только вкололи тонкую иголку в лицо, заплакала. Сейчас она от любой боли начинает вспоминать события прошлого года.

«Жизнь моя не такая красивая и беззаботная, какой кажется миллионам. Я такой же живой человек, и мои нервные окончания настолько восприимчивы к любому слову, поступку, который может очень больно ударить по мне. И бьет по сей день. Я просто поражаюсь людской злости, ненависти, зависти. Мне не то чтобы больно, мне жалко. У адекватного человека никогда не возникнет желание сделать больно. Я не говорю, чтобы поняли меня. Не знаю как, я просто хочу надеть на себя колпак и немного отдохнуть от всего этого. (…) Когда книга выйдет в свет, я на год эту тему закрою. Не только моей личной жизни, но и обо мне. Я перестану давать интервью. Я устала. Я тоже человек. Все это время я живу в жуткой травле общества, известных людей, СМИ. Эта книга — мой ответ. Поймут меня, не поймут — это уже не будет моей проблемой. Это крайнее интервью. Я не закроюсь, у меня есть страница в соцсети, дети, семья, интересная работа — все это будет на моей странице. В течение года я не буду давать интервью», — пообещала продюсер.

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