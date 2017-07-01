Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
Дану Борисову лишили родительских прав
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
В 2 раза быстрее инфляции Почему в России стремительно дорожает бензин?
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Бывшая жена Джигарханяна отдала ему 74 тысячи долларов - СМИ
"Противник убит": Захарченко о новом пистолете ДНР
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
Стройная Навка привлекла внимание откровенным нарядом - СМИ
На Украине столкнулись ветераны АТО и крестьяне
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
17:39 (мск), источник: Sputnik.by

Стали известны результаты ЦТ по иностранным языкам

Свои баллы за экзамен по английскому, немецкому, французскому, испанскому или китайскому абитуриенты получили по смс-рассылке.

Источник: Reuters

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по иностранным языкам пришли абитуриентам смс-рассылкой вечером в субботу.

Читайте также
На спор: минчанин сдал ЦТ по русскому на 100, по белорусскому — на 99

ЦТ по иностранным языкам сдавали более 30 тысяч абитуриентов по всей Беларуси. Самым популярным из них был английский, затем шли немецкий, французский, испанский и китайский языки.

Результаты тестирования по языкам пришли абитуриентам, подписанным на смс-рассылку, вечером в субботу. Как ожидается, на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) они появятся днем в воскресенье, 2 июля.

Статистику ЦТ по предметам Минобразования Беларуси представит к середине июля — тогда будет известно, сколько абитуриентов получили максимальный балл, а сколько не набрали ни одного балла.

Абитуриенты уже знают результаты ЦТ по русскому и белорусскому языкам, математике, обществоведению и биологии. 2 июля в Беларуси пройдет последнее испытание — по всемирной истории.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Гидромет предупредил о сильных дождях и грозах
Подразделения МЧС ряда округов перевели в повышенную готовность
Президент ФИФА оценил Кубок конфедераций в России
Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара
РФ запустит с Байконура одновременно 12 космических аппаратов
Дмитрий Медведев почтил память экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля
ГПУ: прокуратура близка к раскрытию убийства Вороненкова
Вступил в силу закон об онлайн-кинотеатрах
Спорт
Марадона заявил, что хотел бы стать тренером сборной России Один из лучших игроков в истории мирового футбола аргентинец Диего Марадона заявил, что хотел бы стать тренером сборной России
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Московские фрилансеры скупают загородное жилье
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь