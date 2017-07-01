Стали известны результаты ЦТ по иностранным языкам
Свои баллы за экзамен по английскому, немецкому, французскому, испанскому или китайскому абитуриенты получили по
Свои баллы за экзамен по английскому, немецкому, французскому, испанскому или китайскому абитуриенты получили по
МИНСК, 1 июл — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по иностранным языкам пришли абитуриентам
ЦТ по иностранным языкам сдавали более 30 тысяч абитуриентов по всей Беларуси. Самым популярным из них был английский, затем шли немецкий, французский, испанский и китайский языки.
Результаты тестирования по языкам пришли абитуриентам, подписанным на
Статистику ЦТ по предметам Минобразования Беларуси представит к середине июля — тогда будет известно, сколько абитуриентов получили максимальный балл, а сколько не набрали ни одного балла.
Абитуриенты уже знают результаты ЦТ по русскому и белорусскому языкам, математике, обществоведению и биологии. 2 июля в Беларуси пройдет последнее испытание — по всемирной истории.