Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
Актер, продавший престижную награду ради своих голодных детей
Дану Борисову лишили родительских прав
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
«Нас никто не спросил, хотим ли мы в микроволновке жить»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
Бывшая жена Джигарханяна отдала ему 74 тысячи долларов - СМИ
"Противник убит": Захарченко о новом пистолете ДНР
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
Стройная Навка привлекла внимание откровенным нарядом - СМИ
На Украине столкнулись ветераны АТО и крестьяне
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
18:06 (мск), источник: Tengrinews

Мощный ливень превратил Павлодар в Венецию

Мощный ливень затопил улицы Павлодара, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Стихия бушевала около 15 минут. В результате сильного дождя под водой оказались сразу несколько городских улиц. Имеющиеся водостоки не справлялись с обрушившемся на город потоком воды. В настоящую Венецию превратились улицы Катаева, Бектурова, Камзина и другие. Потоки воды затрудняли проезд машин и общественного городского транспорта. В настоящий момент городские коммунальные службы проводят откачку воды с затопленных улиц.

Между тем, в соцсетях павлодарцы активно делятся видеокадрами последствий проливного дождя, отмечая что такого сильного ливня еще не видели. По наблюдениям очевидцев местами дождь шел со снегом.

Добавим, по информации пресс-службы ДЧС, сообщений о чрезвычайных происшествия связанных с непогодой, пока не поступало.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
пасмурно
+28°
пасмурно
759 мм рт. ст.
повышенное
74 %
высокая
6 м/с
умеренный ветер
New York Post написала статью про Трампа из трех слов
Подразделения МЧС ряда округов перевели в повышенную готовность
Президент ФИФА оценил Кубок конфедераций в России
Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара
РФ запустит с Байконура одновременно 12 космических аппаратов
Дмитрий Медведев почтил память экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля
ГПУ: прокуратура близка к раскрытию убийства Вороненкова
Вступил в силу закон об онлайн-кинотеатрах
Спорт
Марадона заявил, что хотел бы стать тренером сборной России Один из лучших игроков в истории мирового футбола аргентинец Диего Марадона заявил, что хотел бы стать тренером сборной России
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В Петербурге выросли инвестиции в недвижимость
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь