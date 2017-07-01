Мощный ливень превратил Павлодар в Венецию

Стихия бушевала около 15 минут. В результате сильного дождя под водой оказались сразу несколько городских улиц. Имеющиеся водостоки не справлялись с обрушившемся на город потоком воды. В настоящую Венецию превратились улицы Катаева, Бектурова, Камзина и другие. Потоки воды затрудняли проезд машин и общественного городского транспорта. В настоящий момент городские коммунальные службы проводят откачку воды с затопленных улиц.

Между тем, в соцсетях павлодарцы активно делятся видеокадрами последствий проливного дождя, отмечая что такого сильного ливня еще не видели. По наблюдениям очевидцев местами дождь шел со снегом.