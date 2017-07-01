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18:51 (мск), источник: УНИАН

Пограничники отказали певице Бьянке во въезде в Украину накануне концерта в Одессе

Певица связывает запрет на въезд со своим выступлением в Крыму.

Источник: УНИАН

Сотрудники Государственной пограничной службы отказали певице Татьяне Липницкой, известной под псевдонимом Бьянка, во въезде в Украину. Об этом певица сообщила в своем Instagram.

На видео она продемонстрировала страницу паспорта, в котором стоит штамп «Отказано во въезде в Украину».

Бьянка отметила, что должна была 30 июня выступать вместе с ансамблем в Одессе.

Певица связывает запрет на въезд со своим выступлением в Крыму.

Липницкая также сообщила, что 6 лет прожила в Киеве, и считает Украину своей родиной не меньше, чем Беларусь и Россию.

Бьянка надеется, что как можно скорее приедет в Украину с гастролями.

Напомним, ранее СБУ запретила въезд в Украину основателю группы «Агата Кристи» Вадиму Самойлову.

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Пограничники отказали певице Бьянке во въезде в Украину накануне концерта в Одессе
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