Пограничники отказали певице Бьянке во въезде в Украину накануне концерта в Одессе

Источник: УНИАН

Сотрудники Государственной пограничной службы отказали певице Татьяне Липницкой, известной под псевдонимом Бьянка, во въезде в Украину. Об этом певица сообщила в своем Instagram. На видео она продемонстрировала страницу паспорта, в котором стоит штамп «Отказано во въезде в Украину». Бьянка отметила, что должна была 30 июня выступать вместе с ансамблем в Одессе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BV98JK2FWMC/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Всем ёу!.:( Из моих последних постов вы знаете, что я и мой ансамбль должны были сегодня выступать в Одессе (Украина).?? Те, кто давно следит за моим творчеством и моей жизнью, знают ,что я 6 лет прожила в Киеве, объездила вдоль и поперёк всю Украину, получала всевозможные национальные премии, написала трек на Украинском ( поскольку неплохо знаю язык)?? и считаю Украину своей Родиной не меньше, чем Беларусь и Россию. Я ,как автор, исполнитель, музыкант и просто творческий человек, выступаю прежде всего, для людей, поклонников и делаю это от души ???❤️❤️❤️для вашей души!!! Я не поддерживаю никакие политические организации и не имею никакого отношения к политике.. Порой, из-за плотного концертного графика и других артистических дел, я не помню в каких городах я была за последний месяц и что за мероприятия там происходили ..( как и большинство артистов, поверьте мне!!) Моё выступление в Крыму!! было таким же старательным и искренним как и предыдущие 50' !!!!!!!!!!!!❤?? Я вчера заплакала ?после разговора с представителем пограничной службы Украины в Одессе, после того, как мне поставили штамп в паспорт об отказе во въезде на территорию страны, с которой мы разговариваем на практически одном Языке !!!!(Т.к. Я гражданка Беларуси)✌️ Я не обижаюсь и не злюсь, а наоборот, очень надеюсь ,что это письмо увидят и я как можно скорее приеду к вам с гастролями и буду покупать "рАчки" на "Привозе"????❤ Я и мой ансамбль вас любим и очень ждём встречи с Украинскими Малятами!!!❤??? Во имя соÿла РНБ и Хип-Хопа???❤ ë????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Bianka ✌️ (@biankarnb) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-30T14:54:44+00:00">Jun 30, 2017 at 7:54am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>