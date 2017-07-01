Пограничники отказали певице Бьянке во въезде в Украину накануне концерта в Одессе
Певица связывает запрет на въезд со своим выступлением в Крыму.
Певица связывает запрет на въезд со своим выступлением в Крыму.
Сотрудники Государственной пограничной службы отказали певице Татьяне Липницкой, известной под псевдонимом Бьянка, во въезде в Украину. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
На видео она продемонстрировала страницу паспорта, в котором стоит штамп «Отказано во въезде в Украину».
Бьянка отметила, что должна была 30 июня выступать вместе с ансамблем в Одессе.
Певица связывает запрет на въезд со своим выступлением в Крыму.
Липницкая также сообщила, что 6 лет прожила в Киеве, и считает Украину своей родиной не меньше, чем Беларусь и Россию.
Бьянка надеется, что как можно скорее приедет в Украину с гастролями.
Напомним, ранее СБУ запретила въезд в Украину основателю группы «Агата Кристи» Вадиму Самойлову.