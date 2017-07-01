В Днепр эвакуировали два борта с ранеными бойцами АТО
Железнодорожным транспортом доставлены трое военных с тяжелыми баротравмами и несколько больных, которые были направлены в военный госпиталь.
Железнодорожным транспортом доставлены трое военных с тяжелыми баротравмами и несколько больных, которые были направлены в военный госпиталь.
Сегодня, 1 июля, в Днепр состоялись две эвакуации из зоны АТО. Об этом сообщила в Facebook Татьяна Губа, советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации.
Железнодорожным транспортом доставлены трое военных с тяжелыми баротравмами и несколько больных, которые были направлены в военный госпиталь.
Также, военным вертолетом из Мариуполя эвакуированы двое тяжелораненых и двое больных бойцов.
«Один защитник направлен в больницу Мечникова, кроме крайне тяжелой
«Еще один тяжело ранен и двое раненых защитников направлены в военный госпиталь,» — добавила она.