В Днепр эвакуировали два борта с ранеными бойцами АТО

Сегодня, 1 июля, в Днепр состоялись две эвакуации из зоны АТО. Об этом сообщила в Facebook Татьяна Губа, советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации.

Железнодорожным транспортом доставлены трое военных с тяжелыми баротравмами и несколько больных, которые были направлены в военный госпиталь.