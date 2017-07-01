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18:34 (мск), источник: 112.ua

В Днепр эвакуировали два борта с ранеными бойцами АТО

Железнодорожным транспортом доставлены трое военных с тяжелыми баротравмами и несколько больных, которые были направлены в военный госпиталь.

Сегодня, 1 июля, в Днепр состоялись две эвакуации из зоны АТО. Об этом сообщила в Facebook Татьяна Губа, советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации.

Железнодорожным транспортом доставлены трое военных с тяжелыми баротравмами и несколько больных, которые были направлены в военный госпиталь.

Также, военным вертолетом из Мариуполя эвакуированы двое тяжелораненых и двое больных бойцов.

«Один защитник направлен в больницу Мечникова, кроме крайне тяжелой минно-взрывной политравмы 30.06-го еще осколочное ранение правого глаза, контузия левого,» — написала советник губернатора.

«Еще один тяжело ранен и двое раненых защитников направлены в военный госпиталь,» — добавила она.

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