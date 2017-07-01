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18:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерово во время файер-шоу пострадали три артиста

Одного из мужчин, по словам очевидцев, пришлось госпитализировать.

В Кемерово во время файер-шоу, которое проходило 30 июня рядом с Краcным озером, пострадали артисты. Видео инцидента в сети Интернет опубликовали очевидцы.

На записи видно, как у однoго из выступающиx факиров после одного из трюков загорается лицо. Мужчина сумел самостоятельно потушить огонь и прервал выступление. Следом возникла проблема у его коллеги — у факира загорела одежда. Но и после этого шоу продолжилось.

Сильнее всего пострадал третий факир — у него также загорелось лицо, но пламя потушить он не смог, огонь вспыхнул еще сильнее. Артиста спасли зрители, которые принялись тушить его водой и майками. По словам очевидцев, кемеровчанина госпитализировали.

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