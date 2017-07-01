В Кемерово во время файер-шоу пострадали три артиста
Одного из мужчин, по словам очевидцев, пришлось госпитализировать.
Одного из мужчин, по словам очевидцев, пришлось госпитализировать.
В Кемерово во время
На записи видно, как у однoго из выступающиx факиров после одного из трюков загорается лицо. Мужчина сумел самостоятельно потушить огонь и прервал выступление. Следом возникла проблема у его коллеги — у факира загорела одежда. Но и после этого шоу продолжилось.
Сильнее всего пострадал третий факир — у него также загорелось лицо, но пламя потушить он не смог, огонь вспыхнул еще сильнее. Артиста спасли зрители, которые принялись тушить его водой и майками. По словам очевидцев, кемеровчанина госпитализировали.