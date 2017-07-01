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20:25 (мск), источник: Informburo.kz

В Алматы домашним животным начали бесплатно вживлять чипы

Программа чипирования животных вводится для учёта общего количества животных в мегаполисе.

Источник: Informburo.kz

С 1 июля в Алматы внедрили программу бесплатного чипирования домашних животных. Об этом сообщает управление сельского хозяйства и ветеринарии города.

По информации управления, эта программа вводится, чтобы определить численность домашних собак и кошек в Алматы. До этого никакого учёта общего количества животных в городе не было. В скором времени планируется создать специальную базу данных.

«Услуга предоставляется любому жителю города, желающему зарегистрировать своего питомца с помощью вживляемого в животное электронного микропроцессора. Для этого владельцу необходимо иметь при себе паспорт животного. Если такого документа нет, его оформят и выдадут в процессе чипирования», — сообщили в управлении сельского хозяйства и ветеринарии.

Чипирование проводят следующие организации: — ТОО «V-Group Invest» (6-й микрорайон, 1, тел.: 249−85−85);- ТОО «Империя БИО» (8-й микрорайон, 10-А, тел.: 249−11−11);- ИП «Барыс» (пр. Раимбека, 223-Б, тел.: 233−39−13).

В Алматы уже действует программа бесплатной кастрации и стерилизации домашних животных, которая продлится до конца декабря. Возрастное ограничение для собак и кошек, которых можно привести на бесплатную стерилизацию и кастрацию, — от 6 месяцев до 9 лет. Можно также принести на стерилизацию и уличного питомца.

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В Алматы домашним животным начали бесплатно вживлять чипы
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