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21:39 (мск), источник: РИА Новости

Умер художник Владимир Светозаров

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Народный художник РФ Владимир Светозаров, работавший на киностудии «Ленфильм», скончался на 69-м году жизни в Петербурге, сообщает киностудия.

«О таких людях говорят, что он был художником от Бога. Владимир Светозаров родился в семье выдающегося кинорежиссера Иосифа Хейфица, что во многом определило его судьбу. Владимир вырос на съемочных площадках, для него кино было, как воздух. Он чувствовал каждый кадр, создавая на экранах и дух эпохи, и атмосферу жизни каждого из героев», — говорится в сообщении.

Светозаров участвовал в создании таких фильмов, как «Пацаны», «Объяснение в любви», «Собачье сердце», «Идиот», «Мастер и Маргарита». «В его фильмографии не найти проходных работ. Каждый фильм — событие, целая эпоха в отечественном кинематографе. Многие его фильмы мы любим, и готовы пересматривать снова и снова», — отмечают на киностудии.

Отмечается, что «Ленфильм» для Светозарова был и местом работы, и домом.

«Лауреат всех возможных кинематографических премий и званий, он оставался скромным, веселым, по-мальчишески безразличным к материальным благам. А главным богатством в человеке всегда считал «чистую душу и веселое нутро», — говорится в сообщении.

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