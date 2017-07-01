Умер художник Владимир Светозаров
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Народный художник РФ Владимир Светозаров, работавший на киностудии «Ленфильм», скончался на 69-м году жизни в Петербурге, сообщает киностудия.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Народный художник РФ Владимир Светозаров, работавший на киностудии «Ленфильм», скончался на 69-м году жизни в Петербурге, сообщает киностудия.
«О таких людях говорят, что он был художником от Бога. Владимир Светозаров родился в семье выдающегося кинорежиссера Иосифа Хейфица, что во многом определило его судьбу. Владимир вырос на съемочных площадках, для него кино было, как воздух. Он чувствовал каждый кадр, создавая на экранах и дух эпохи, и атмосферу жизни каждого из героев», — говорится в сообщении.
Светозаров участвовал в создании таких фильмов, как «Пацаны», «Объяснение в любви», «Собачье сердце», «Идиот», «Мастер и Маргарита». «В его фильмографии не найти проходных работ. Каждый фильм — событие, целая эпоха в отечественном кинематографе. Многие его фильмы мы любим, и готовы пересматривать снова и снова», — отмечают на киностудии.
Отмечается, что «Ленфильм» для Светозарова был и местом работы, и домом.
«Лауреат всех возможных кинематографических премий и званий, он оставался скромным, веселым,
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