Умер художник Владимир Светозаров

«О таких людях говорят, что он был художником от Бога. Владимир Светозаров родился в семье выдающегося кинорежиссера Иосифа Хейфица, что во многом определило его судьбу. Владимир вырос на съемочных площадках, для него кино было, как воздух. Он чувствовал каждый кадр, создавая на экранах и дух эпохи, и атмосферу жизни каждого из героев», — говорится в сообщении.

Светозаров участвовал в создании таких фильмов, как «Пацаны», «Объяснение в любви», «Собачье сердце», «Идиот», «Мастер и Маргарита». «В его фильмографии не найти проходных работ. Каждый фильм — событие, целая эпоха в отечественном кинематографе. Многие его фильмы мы любим, и готовы пересматривать снова и снова», — отмечают на киностудии.

Отмечается, что «Ленфильм» для Светозарова был и местом работы, и домом.