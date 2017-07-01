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22:03 (мск), источник: РИА Новости

Фильм Звягинцева «Нелюбовь» получил Гран-при на кинофестивале в Мюнхене

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получил главный приз на международном кинофестивале в Мюнхене (Filmfest München), сообщила пресс-служба кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн».

Источник: РИА "Новости"

«Мы очень рады победе нашего фильма на столь значимом кинофоруме, как 35-й фестиваль в Мюнхене. Талант Андрея Звягинцева, позволяющий рассказать многим знакомую историю кризиса семейных отношений свежо, эмоционально и глубоко, делает его фильмы универсальными, понятными в любой географической точке мира», — цитирует пресс-служба продюсера фильма Александра Роднянского.

Роднянский выразил уверенность, что успех картины на международных кинофестивалях «способствует долгой жизни фильма и его прокатной судьбе».

Вместе с «Нелюбовью» в основной конкурсной программе CineMasters были представлены фильмы «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке, «Молодой Годар» Мишеля Хазанавичуса, «Роковое искушение» Софии Копполы и другие.

Кинофестиваль в Мюнхене ежегодно проводится с 1983 года и является одним из крупнейших зрительских кинематографических событий в Германии.

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Фильм «Нелюбовь» рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) — еще супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно после их очередной ссоры Алёша исчезает.

Мировая премьера фильма «Нелюбовь» состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля, где картина была удостоена награды Приза жюри.

«Нелюбовь» — пятый фильм Андрея Звягинцева, отмеченный призом крупнейшего мирового кинофестиваля. Его первый фильм — «Возвращение» — завоевал приз кинофестиваля в Венеции как лучший фильм и как лучший дебют. Второй фильм, «Изгнание», получил приз Каннского кинофестиваля «За лучшую мужскую роль». Третий фильм, «Елена», удостоился специального приза программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Четвертый, «Левиафан», получил приз «За лучший сценарий» 67-го Каннского кинофестиваля, а также «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке и номинацию на премию «Оскар».

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