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22:58 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве нужно закрыть треть заведений общепита — Госпотребслужба

Специалисты Госпродпотребслужбы провели проверки санитарного состояния объектов общепита в Киеве. По результатам проверки, 30% заведений должны временно закрыться.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В Киеве треть заведений общепита должны на время закрыться, чтобы провести санитарные мероприятия и исправить недостатки. Таковы результаты проверки, проведенной 1 июля Госпотребслужбой, передают «Украинские новости».

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Согласно информации издания, в субботу специалисты Госпродпотребслужбы провели проверки санитарного состояния объектов общепита в Киеве. По результатам проверки, 30% заведений должны временно закрыться для проведения санитарных мероприятий и устранения недостатков.

По данным лабораторных исследований, возможным этиологическим фактором является возбудитель сальмонеллеза.

Сегодня стало известно, что количество отравившихся суши в Киеве возросло до 34. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений».

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