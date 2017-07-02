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00:25 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Кириленко: кибератака не повлияла на вступительную кампанию в Украине

По словам вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко, введены дополнительные меры безопасности в образовательных электронных сетях, поэтому абитуриенты могут спокойно создавать электронные кабинеты для подачи заявлений.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Единая государственная электронная база по вопросам образования от недавней кибератаки не пострадала, вступительная кампания пойдет согласно плану, сообщил в эфире «Украинского радио» вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

По его словам, введены дополнительные меры безопасности в образовательных электронных сетях, поэтому абитуриенты могут спокойно создавать электронные кабинеты для подачи заявлений.

«Вступительная кампания проходит в электронной форме для удобства, чтобы абитуриент не носил чемодан с бумагами в выбранные университеты, не возил документы в другой город», — сказал Кириленко.

В этом году подача заявлений начнется 12 июля. Абитуриенты могут подать девять заявлений на места бюджетного или регионального заказа не более чем на 4 специальности. Как и в прошлом году при подаче заявлений абитуриент выбирает приоритетность для каждого своего заявления.

Кроме того, по словам Кириленко, в этом году установлены три категории коэффициентов, на которые будут умножать баллы абитуриентов: отраслевой, региональный и сельский. Отраслевой коэффициент 1.03 предоставляется для естественно-математических и инженерных специальностей, кстати, стипендии для студентов этих специальностей тоже выше.

«Мы проводим такую политику, чтобы восстанавливать интерес к естественным наукам и инженерно-техническим специальностям, потому что нам это остро нужно для экономики», — отметил вице-премьер-министр.

Сельский коэффициент составляет 1.02, его могут использовать поступающие, которые живут и окончили школу в сельской местности в 2017 году.

Региональный коэффициент составляет 1 в Киеве, 1.01 — в Харькове, Одессе и Днепре, 1.03 — в перемещенных учебных заведениях, а также учебных заведениях Луганской и Донецкой областей.

«Мы стараемся сделать все для того, чтобы перемещенные ВУЗы и те, которые находятся на территории Донецкой и Луганской областей, чувствовали особое внимание правительства», — подчеркнул Кириленко.

По данным МВД Украины, полиция получила более 1,5 тысячи сообщений о хакерских атаках, возбуждено более 60 уголовных дел.

Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. «Лаборатория Касперского» окрестила новый вирус ExPetr.

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