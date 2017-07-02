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10:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Ева Польна под тонны пены и световое шоу зажгла на центральной площади Владивостока

Владивосток, 2 июля, PrimaMedia.

48
фотографий
48
фотографий
48
фотографий

Популярная исполнительница Ева Польна поздравила гостей и жителей Владивостока со 157-м днем рождения города. Она исполнила хиты во время вечернего концерта. Со сцены звучали такие песни, как «Парни не плачут», «Я тебя тоже нет», «Весь мир на ладони моей» и «Мало», сообщает ИА PrimaMedia.

На разогреве у Польны выступали местные коллективы, затем гостей и жителей города ждало яркое световое шоу. После того на певица вышла на сцену на радость зрителей стартовала настоящая пенная вечеринка. Как рассказали организаторы, они пролили 4 тонны пены.

Напомним, День города во Владивостоке начали отмечать с самого утра. Сначала по центральной улице Владивостока прошли театрализованные колонны. В шествии приняли участие очетные граждане, ветераны, колонны творческих коллективов, спортсмены, диаспоры в национальных костюмах, трудовые коллективы, медицинские работники, семьи с детьми и все желающие горожане. Яркие образы участников шествия, украшенные автомобили, звучание песен о родном городе, сотни разноцветных шаров, летящих в небо — все это не могло оставить зрителей равнодушными.

Яркой точкой празднования стал красочный фейерверк, который можно было увидеть в трех точках Владивостока: на площади Борцов Революции, на острове Русском и в посёлке Трудовое.

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