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10:12 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Фестиваль красок Холи раскрасил жителей Владивостока

Владивосток, 2 июля, PrimaMedia.

59
фотографий
59
фотографий
59
фотографий

Самое яркое событие лета — Всероссийский фестиваль красок Холи — прошел в эту субботу в парке Минного городка во Владивостоке. Дети и взрослые на празднике цвета заряжались не только от игр с краской, но и от музыки. На фестивале выступали такие талантливые музыканты как DJ Gradius и MC ASh, Dj Artias, DJ N’Tony Ayala, сообщает ИА PrimaMedia.

Фестивали подобного рода проводятся во Владивостоке не так давно, но уже стали традицией. Если в Индии «Фестиваль Холи», а именно оттуда и была взята его идея, традиционно празднуется весной, то в приморской столице он обычно организуется в летнюю пору. Люди разных возрастов собираются в этот день все вместе, чтобы веселиться и кидать друг в друга краской. Вот и в этот раз сотни жителей Владивостока не обошли забаву стороной. Подростки раскрашивали краской даже незнакомцев.

Фиолетовую, синюю, малиновую, розовую, бирюзовую, зеленую, желтую и оранжевую краску можно было приобрести за 150 рублей на месте, в специальном шатре. Краска практически не имеет запаха, не ядовита и, несмотря на яркость, быстро отстирывается.

Отметим, мероприятие запланировано на все выходные, так что стать частью цветного веселья все еще возможно. 2 июля вход на Всероссийский фестиваль красок Холи также свободный. Организатором фестиваля красок выступил арт-проект «Вместе зажигаем».

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Фестиваль красок Холи раскрасил жителей Владивостока
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