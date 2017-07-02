Фестиваль красок Холи раскрасил жителей Владивостока

Самое яркое событие лета — Всероссийский фестиваль красок Холи — прошел в эту субботу в парке Минного городка во Владивостоке. Дети и взрослые на празднике цвета заряжались не только от игр с краской, но и от музыки. На фестивале выступали такие талантливые музыканты как DJ Gradius и MC ASh, Dj Artias, DJ N’Tony Ayala, сообщает ИА PrimaMedia.

Фестивали подобного рода проводятся во Владивостоке не так давно, но уже стали традицией. Если в Индии «Фестиваль Холи», а именно оттуда и была взята его идея, традиционно празднуется весной, то в приморской столице он обычно организуется в летнюю пору. Люди разных возрастов собираются в этот день все вместе, чтобы веселиться и кидать друг в друга краской. Вот и в этот раз сотни жителей Владивостока не обошли забаву стороной. Подростки раскрашивали краской даже незнакомцев.

Фиолетовую, синюю, малиновую, розовую, бирюзовую, зеленую, желтую и оранжевую краску можно было приобрести за 150 рублей на месте, в специальном шатре. Краска практически не имеет запаха, не ядовита и, несмотря на яркость, быстро отстирывается.