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08:18 (мск), источник: Om1.ru

В леса Омской области пришло опасное природное явление

Спасатели советуют омичам не посещать леса и в двух районах, чтобы не погибнуть в огне.

С воскресенья по вторник, 2—4 июля, в Омской области прогнозируется опасное явление — чрезвычайная пожароопасность. Погода спровоцирует условия, которые приведут к пятому — высшему — классу горимости. Главное управление МЧС по Омской области прогнозирует лесные и степные пожары в двух районах — Называевском и Омском.

Спасатели приготовились патрулировать леса с воздуха, чтобы быстро потушить возникшее пламя. Все специалисты, занятые тушением пожаров, находятся в режиме повышенной готовности. Людям не рекомендуется ходить в лес, чтобы не пострадать в огне. На всякий случай на въезде в леса установят шлагбаумы и поставят лесную охрану или полицию, которые не будут пускать омичей в опасное место.

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