В леса Омской области пришло опасное природное явление
Спасатели советуют омичам не посещать леса и в двух районах, чтобы не погибнуть в огне.
Спасатели советуют омичам не посещать леса и в двух районах, чтобы не погибнуть в огне.
С воскресенья по вторник,
Спасатели приготовились патрулировать леса с воздуха, чтобы быстро потушить возникшее пламя. Все специалисты, занятые тушением пожаров, находятся в режиме повышенной готовности. Людям не рекомендуется ходить в лес, чтобы не пострадать в огне. На всякий случай на въезде в леса установят шлагбаумы и поставят лесную охрану или полицию, которые не будут пускать омичей в опасное место.