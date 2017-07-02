В леса Омской области пришло опасное природное явление

С воскресенья по вторник, 2—4 июля , в Омской области прогнозируется опасное явление — чрезвычайная пожароопасность. Погода спровоцирует условия, которые приведут к пятому — высшему — классу горимости. Главное управление МЧС по Омской области прогнозирует лесные и степные пожары в двух районах — Называевском и Омском.

Спасатели приготовились патрулировать леса с воздуха, чтобы быстро потушить возникшее пламя. Все специалисты, занятые тушением пожаров, находятся в режиме повышенной готовности. Людям не рекомендуется ходить в лес, чтобы не пострадать в огне. На всякий случай на въезде в леса установят шлагбаумы и поставят лесную охрану или полицию, которые не будут пускать омичей в опасное место.