Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Слова Маликова про смерть Яковлева
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
Тревожные слухи о здоровье Пугачевой: правда или вымысел
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Бывшая жена Джигарханяна отдала ему 74 тысячи долларов - СМИ
"Противник убит": Захарченко о новом пистолете ДНР
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
Стройная Навка привлекла внимание откровенным нарядом - СМИ
На Украине столкнулись ветераны АТО и крестьяне
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
14События недели в фотографиях
08:27 (мск), источник: Om1.ru

Ночью над Омском заметили светящиеся серебристые облака

Омичи в соцсетях восхищаются красотой редкого природного явления.

Сегодня в ночь на 2 июля над Омском образовались серебристые облака. Фотографию редкого атмосферного явления опубликовала в сообществе «Омск ВК» подписчица Олеся Петренко.

К своему посту омичка добавила справочную информацию из «Википедии» о том, что светящиеся серебристые облака можно наблюдать только в сумерках летом в определённых широтах, но также это явление существует и на Марсе.

Омичи, которые этой ночью тоже не спали, добавили в комментариях, что тоже видели серебристые облака. Горожане и в особенности горожанки восхищены: «Было очень красиво!».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+25°
полупрозрачная облачность
760 мм рт. ст.
повышенное
89 %
очень высокая
3 м/с
легкий ветер
Сёла Омской области освободились из водного плена
В Татарстане ДТП с участием автобуса унесло жизни 13 человек
В Санкт-Петербурге определится обладатель Кубка Конфедераций
СМИ: Великобритания может выйти из ЕС без переговоров
Поветкин победил украинца в бою за титулы WBA и WBO
Путин подписал закон о создании «реестра коррупционеров»
Армия Сирии опровергла сообщения о применении хлора
В испанской Жироне образовались сугробы из-за града (фото)
Спорт
Сборные Чили и Германии разыграют Кубок конфедераций по футболу Футболисты сборных Германии и Чили сыграют в финале Кубка конфедераций, который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» в воскресенье
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России запускают новую жилищную программу
В Москве резко вырастут тарифы на вывоз мусора
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь