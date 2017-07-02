Ночью над Омском заметили светящиеся серебристые облака

Сегодня в ночь на 2 июля над Омском образовались серебристые облака. Фотографию редкого атмосферного явления опубликовала в сообществе «Омск ВК» подписчица Олеся Петренко.

К своему посту омичка добавила справочную информацию из «Википедии» о том, что светящиеся серебристые облака можно наблюдать только в сумерках летом в определённых широтах, но также это явление существует и на Марсе.