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08:42 (мск), источник: Nur.kz

Семьи осужденных полицейских собрались перед прокуратурой в ВКО

Перед зданием прокуратуры ВКО собрались родственники и коллеги осужденных полицейских Ульбинского отдела полиции ДВД.

Источник: Nur.kz

1 июля перед зданием прокуратуры ВКО собрались родственники и коллеги осужденных полицейских Ульбинского отдела полиции ДВД, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Восточно-Казахстанской области.

Ранее, в этот же день, судом № 2 Усть-Каменогорска был оглашен приговор, которым пятеро полицейских признаны виновными в совершении преступления предусмотренного статьей «Пытки» и осуждены к 3 годам лишения свободы.

И.о. прокурора области Кусаин Игембаев провел разъяснительную беседу и принял родственников осужденных.

После приема собравшиеся разошлись.

В установленные сроки прокуратура области изучит законность приговора.

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