Семьи осужденных полицейских собрались перед прокуратурой в ВКО
Перед зданием прокуратуры ВКО собрались родственники и коллеги осужденных полицейских Ульбинского отдела полиции ДВД.
Перед зданием прокуратуры ВКО собрались родственники и коллеги осужденных полицейских Ульбинского отдела полиции ДВД.
1 июля перед зданием прокуратуры ВКО собрались родственники и коллеги осужденных полицейских Ульбинского отдела полиции ДВД, передает NUR.KZ со ссылкой на
Ранее, в этот же день, судом № 2
И.о. прокурора области Кусаин Игембаев провел разъяснительную беседу и принял родственников осужденных.
После приема собравшиеся разошлись.
В установленные сроки прокуратура области изучит законность приговора.