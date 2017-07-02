Погода в Молдове: дождь «смыл» красный код

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. «Красный код» опасности сегодня, 2 июля, уже не будет действовать. Температура воздуха, по данным Государственной метеослужбы, не будет превышать 30 градусов по Цельсию.

Ночью в некоторых районах страны, включая Кишинев прошел кратковременный дождь. Синоптики отмечают, что такие осадки в течение дня еще будут. Атмосферное давление нормальное, ветер северо-западный, слабый до умеренного.

Температура воздуха в Кишиневе составит: от +19 (утром) до +25- +28 градусов по Цельсию днем.

В Оргееве будет +26 градусов, Сороках и Бричанах +25. Самая высокая температура будет на юге страны — в Комрате и Кагуле — до 30-и градусов по Цельсию и выше.

Люди, страдающие заболеваниями суставов очень чувствительны к резким переходам от жары к дождливому периоду. Метеотропная реакция у них сопровождается усилением болей в суставах и позвоночнике. Влажность также негативно влияет и на людей с заболеваниями дыхательных путей и способствует обострению хронических заболеваний почек.