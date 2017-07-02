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10:50 (мск), источник: РИА Новости

Жара в Греции поставила новый европейский рекорд

АФИНЫ, 2 июл — РИА Новости, Геннадий Мельник. Европейский температурный рекорд поставила в субботу жара в Греции — 45,9 градуса по Цельсию, сообщает сайт meteo.gr. Такая температура была отмечена в районе Мирес недалеко от города Ираклион на Крите.

Источник: AP 2017

В Греции больше недели стоит жаркая погода, но с четверга установилась 40-градусная жара.

По данным синоптиков, в субботу на четырёх станциях наблюдения столбики термометров поднялись выше отметки 44 градуса, на 25 станциях — выше 42 градусов.

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В столичном регионе Аттика наибольшая температура была в районе Психико — 43,4 градуса. В воскресенье сохранится жаркая погода, в ряде районов, включая Аттику и Пелопоннес, максимальная температура составит 44−45 градусов.

«Падение» температуры на десять градусов — до 33−34 градусов ожидается в понедельник.

Государственный Центр по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO) выпустил рекомендации, как вести себя в столь жаркую погоду — избегать солнца, стараться находиться в тени и в охлаждаемом помещении, побольше пить воды, не переедать, носить легкую одежду, избегать тяжелого физического труда на солнце.

Мэрия Афин открыла в столице девять помещений с кондиционерами, где желающие могут переждать жару. Помещения, предназначенные в первую очередь для слабо защищенных групп населения.

Пожарные службы предупреждают об опасности пожаров в связи с сухой жаркой погодой и запрете разводить костры. Несмотря на предупреждения, в Греции в субботу произошло несколько пожаров.

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