В Омске ночью опять пахло газом

В ночь с 1 на 2 июля в Омске вновь наблюдались промышленные выбросы. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения в популярных омских пабликах. На неприятный запах газа жалуются жители Нефтяников и Левобережья. Омичи предполагают, что это снова этилмеркаптан.

В комментариях к постам горожане возмущаются, что виновник выбросов до сих пор не найден. Некоторые предлагают обратиться за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. Не обошлось и без злых шуток: омичи предполагают, что выбросы прекратятся, как только завершится 2017 год, объявленный в России Годом экологии.