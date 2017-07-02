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14:36 (мск), источник: Om1.ru

В Омске ночью опять пахло газом

Подписчики социальных сетей спорят, этилмеркаптан ли это или какое-то другое вещество, и предлагают пожаловаться президенту.

В ночь с 1 на 2 июля в Омске вновь наблюдались промышленные выбросы. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения в популярных омских пабликах. На неприятный запах газа жалуются жители Нефтяников и Левобережья. Омичи предполагают, что это снова этилмеркаптан.

В комментариях к постам горожане возмущаются, что виновник выбросов до сих пор не найден. Некоторые предлагают обратиться за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. Не обошлось и без злых шуток: омичи предполагают, что выбросы прекратятся, как только завершится 2017 год, объявленный в России Годом экологии.

Отметим, что этой ночью в Омске стояла безветренная погода. Обь-Иртышское УГМС разослало предприятиям предупреждение с просьбой умерить работу, поскольку промышленные выбросы станут застаиваться в воздухе.

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