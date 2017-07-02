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22:16 (мск), источник: РИА Крым

Спасатели сняли с гор на ЮБК заблудившихся крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости (Крым). В Крыму спасатели оказали помощь троим мужчинам, которые заблудились на Ялтинской яйле. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.

Информация о происшествии поступила в службу спасения в субботу в 21:30. Помощь, в частности, требовалась жителям Ялты 1992, 1989 и 1960 годов рождения. К месту предполагаемого нахождения отдыхающих были направлены сотрудники местного аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС».

«По прибытию на место с пострадавшими была установлена мобильная связь и определены приблизительные координаты их места нахождения. В 22:20 спасатели нашли заблудившихся туристов. Все трое мужчин были сопровождены спасателями к метеостанции и оттуда попутным транспортом направлены в Ялту», — рассказали в ведомстве.

В медицинской помощи мужчины не нуждались. Спасатели провели с ними разъяснительные беседы по правилам безопасного поведения в горах.

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