Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Как недосып влияет на мозг
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
Ксения Собчак рассмешила соцсети забавным фото мужа и сына
41-летняя азиатка выглядит феноменально молодо (фото)
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
СМИ: у США появилась «лицензия» на вмешательства в дела РФ
"Противник убит": Захарченко о новом пистолете ДНР
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
Стройная Навка привлекла внимание откровенным нарядом - СМИ
На Украине столкнулись ветераны АТО и крестьяне
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
10Волшебники, ведьмы и квиддич
13:03 (мск), источник: Sputnik.md

Следующий год в Молдове будет посвящен Штефану Великому

В воскресенье в Молдове отметили 513 лет со дня смерти господаря Штефана Великого, благодаря которому Молдавское княжество смогло не только сохранить независимость, но и стало значительной политической силой в Восточной Европе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон возложил в воскресенье цветы к монументу Штефану чел Маре по случаю памятной даты о господаре.

2 июля исполняется 513 лет со дня смерти господаря Штефана III, оставшегося в истории как Штефан чел Маре и правившего Молдовой с 1457 по 1504 годы.

Читайте также
В Молдове почтут память Штефана чел Маре

Глава государства также заявил, что подписал указ об объявлении 2018 года годом Штефана Великого.

«Человеческие качества, а также его отличительные черты политика, стратега и дипломата, его беспрецедентные действия для защиты целостности Молдовы, инициативы по защите христианских ценностей обеспечили ему восхищение как со стороны современников, так и последующих поколений… Он был великим защитником христианства. Благодаря Штефану чел Маре наш народ добился признания и уважения», — написал Додон на своей страничке в социальных сетях.

Президент также отметил, что создана государственная комиссия для разработки и утверждения в трехмесячный срок программы действий, посвященных году Штефана чел Маре.

Штефан чел Маре или Стефан III Великий — господарь, один из самых видных правителей Молдавского княжества. Правил страной в течение 47 лет. На протяжении всего этого срока боролся за независимость Молдавского княжества, для чего проводил политику укрепления центральной власти, подавлял боярскую оппозицию. Успешно противостоял более сильным соперникам — Османской империи, Польше, Венгрии. Благодаря талантам Стефана Великого как полководца, дипломата и политика, Молдавское княжество смогло не только сохранить независимость, но и стало значительной политической силой в Восточной Европе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Молдове сегодня днем до +32 градусов, советы - как пережить жару
СК берет на контроль расследование ДТП в Татарстане
Путин подписал закон о создании «реестра коррупционеров»
СМИ: Великобритания может выйти из ЕС без переговоров
Поветкин победил украинца в бою за титулы WBA и WBO
Кот Ахилл предсказал исход финала Кубка конфедераций
Армия Сирии опровергла сообщения о применении хлора
Жара в Греции поставила новый европейский рекорд
Спорт
Сборные Чили и Германии разыграют Кубок конфедераций по футболу Футболисты сборных Германии и Чили сыграют в финале Кубка конфедераций, который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» в воскресенье
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Московские фрилансеры скупают загородное жилье
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь