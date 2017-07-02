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14:29 (мск), источник: СуперОмск

Пассажиром спецборта МЧС оказался травмированный спасатель из Омска

В пресс-службе регионального МЧС сообщили подробности транспортировки в Санкт-Петербург тяжелобольного пациента из Омска.

Им оказался омский спасатель Алексей Фролов, пострадавший во время серьезного пожара в поселке Береговой.

«Ночью в город Омск прилетел спецборт МЧС России для санитарно-авиационной эвакуации Алексея Фролова во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России. После проведения консилиума со специалистами Омской городской клинической больницы № 1 было принято решение о возможности транспортировки Алексея Фролова», — уточнили в МЧС.

Также в Санкт-Петербург для поддержки Алексея направились его родные и близкие.

Напомним, крупный пожар в Береговом в Омске произошел 19 июня. При тушении огня на Алексея Фролова упал кирпичный фронтон дома, из-за чего у мужчины оказались сломаны четыре ребра, лицевая кость и бедро, раздроблена тазобедренная кость. Чтобы не лишиться ноги, Фролову необходима срочная операция.

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