Пассажиром спецборта МЧС оказался травмированный спасатель из Омска

Им оказался омский спасатель Алексей Фролов, пострадавший во время серьезного пожара в поселке Береговой.
«Ночью в город Омск прилетел спецборт МЧС России для санитарно-авиационной эвакуации Алексея Фролова во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России. После проведения консилиума со специалистами Омской городской клинической больницы № 1 было принято решение о возможности транспортировки Алексея Фролова», — уточнили в МЧС.
Также в Санкт-Петербург для поддержки Алексея направились его родные и близкие.
Напомним, крупный пожар в Береговом в Омске произошел 19 июня. При тушении огня на Алексея Фролова упал кирпичный фронтон дома, из-за чего у мужчины оказались сломаны четыре ребра, лицевая кость и бедро, раздроблена тазобедренная кость. Чтобы не лишиться ноги, Фролову необходима срочная операция.