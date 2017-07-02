Пассажиром спецборта МЧС оказался травмированный спасатель из Омска

Им оказался омский спасатель Алексей Фролов, пострадавший во время серьезного пожара в поселке Береговой.

«Ночью в город Омск прилетел спецборт МЧС России для санитарно-авиационной эвакуации Алексея Фролова во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России. После проведения консилиума со специалистами Омской городской клинической больницы № 1 было принято решение о возможности транспортировки Алексея Фролова», — уточнили в МЧС.

Также в Санкт-Петербург для поддержки Алексея направились его родные и близкие.