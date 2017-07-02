Какая погода в Краснодарском крае будет на следующей неделе — прогноз

В Краснодаре в понедельник до 37 выше нуля, во вторник и среду возможны небольшие осадки — до 31 выше нуля в эти дни. В оставшиеся дни недели — 28−31 градус тепла.

В Анапе тоже жарко, и тоже осадки, но тем не менее температура воздуха будет чуть ниже, чем в кубанской столице — до 33 в понедельник. И от 28 до 30 — в оставшиеся дни. Во вторник и среду возможны кратковременные дожди. Море прогрелось до 24 выше нуля.

В Геленджике жара, установившаяся в начале недели, затем пойдет немного на убыль: в понедельник и вторник до 34 тепла, и 26−28 выше нуля — в оставшиеся дни недели. Среди недели возможны небольшие дожди. По утрам — от 18 до 24 выше нуля. Температура морской воды — 23 выше нуля.

В Сочи в понедельник и вторник малооблачно и до 31 тепла, в среду, четверг и пятницу возможны небольшие осадки — до 26 выше нуля в эти дни, море прогрелось до 24 выше нуля.