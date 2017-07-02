Как готовили праздничный салют к 750-летию Могилева

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Юбилейный праздник проходит 1 и 2 июля в городе на Днепре, в мероприятиях принимают участие большое количество гостей.

Торжеству не мешает пасмурная погода и затянувшийся дождь. 1 июля на площадке возле городской набережной Могилева состоялось тридцатиминутное пиромузыкальное шоу: это подарок Китайской Народной Республики, города Чан-Шань, так как он является городом-побратимом Могилева. Таким образом китайские власти сделали подарок в честь его 750-летия.

Шоу исполнялось под аккорды как белорусских, так и китайских национальных мотивов. По словам директора «Фаворит Пиро Групп» (компании, вызвавшейся помогать китайским коллегам в организации пирошоу) Лящук Виталия, такого масштабного пиротехнического мероприятия в Беларуси до этого не было: китайские специалисты очень старательно подошли к каждому техническому моменту, создали зрелищные сюжеты и композиции.

В частности, в небе загорались флаги двух государств, светились надписи, а сам сценарий фейерверка был насыщен пиротехническими эффектами: для шоу использовались шары 3, 4 и 5 дюймов, однозалповые кометы и другие технические средства.