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12:59 (мск), источник: Sputnik.by

Как готовили праздничный салют к 750-летию Могилева

Могилев отмечает свое 750-летние с размахов: в программе были заявлены получасовой фейерверк и 3D-mapping show.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Юбилейный праздник проходит 1 и 2 июля в городе на Днепре, в мероприятиях принимают участие большое количество гостей.

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Торжеству не мешает пасмурная погода и затянувшийся дождь. 1 июля на площадке возле городской набережной Могилева состоялось тридцатиминутное пиромузыкальное шоу: это подарок Китайской Народной Республики, города Чан-Шань, так как он является городом-побратимом Могилева. Таким образом китайские власти сделали подарок в честь его 750-летия.

Шоу исполнялось под аккорды как белорусских, так и китайских национальных мотивов. По словам директора «Фаворит Пиро Групп» (компании, вызвавшейся помогать китайским коллегам в организации пирошоу) Лящук Виталия, такого масштабного пиротехнического мероприятия в Беларуси до этого не было: китайские специалисты очень старательно подошли к каждому техническому моменту, создали зрелищные сюжеты и композиции.

В частности, в небе загорались флаги двух государств, светились надписи, а сам сценарий фейерверка был насыщен пиротехническими эффектами: для шоу использовались шары 3, 4 и 5 дюймов, однозалповые кометы и другие технические средства.

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