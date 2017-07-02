Рекордные ливни залили Новосибирскую область
Днем 1 и ночью 2 июля в регионе прошли грозовые дожди интенсивностью до 13−18 мм за 12 часов. Это треть от месячной нормы осадков для июля.
Днем 1 и ночью 2 июля в регионе прошли грозовые дожди интенсивностью до 13−18 мм за 12 часов. Это треть от месячной нормы осадков для июля.
«Ночью 2 июля на Учебной отмечался сильный дождь интенсивностью 29 мм за 12 часов, — сообщили в
Для Новосибирской области максимум осадков приходится на теплый период, когда выпадает в среднем 75 — 80% годовой суммы осадков. Максимальное количество осадков выпадает именно в июле (40 — 80 мм).
Во второй половине дня 2 июля очаги сильных дождей продолжают фиксировать сразу несколько метеостанций в Новосибирской области. Добавим, что сегодня в Новосибирске