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14:26 (мск), источник: VN.ru

Рекордные ливни залили Новосибирскую область

Днем 1 и ночью 2 июля в регионе прошли грозовые дожди интенсивностью до 13−18 мм за 12 часов. Это треть от месячной нормы осадков для июля.

«Ночью 2 июля на Учебной отмечался сильный дождь интенсивностью 29 мм за 12 часов, — сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре. —  Это половина месячной нормы осадков. Ветер усиливался до 15 м/с. Температура воздуха днем составила +22, +29 С, ночью +10, +18 С. В отдельных районах видимость в дожде ухудшалась до 1−2 км, утром в тумане до 500 метров».

Для Новосибирской области максимум осадков приходится на теплый период, когда выпадает в среднем 75 — 80% годовой суммы осадков. Максимальное количество осадков выпадает именно в июле (40 — 80 мм).

Во второй половине дня 2 июля очаги сильных дождей продолжают фиксировать сразу несколько метеостанций в Новосибирской области. Добавим, что сегодня в Новосибирске из-за ливня сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда Новосибирск-Бийск. В составе поезда находилось 12 вагонов. Погибших и пострадавших нет. ЧП случилось из-за прорыва городской ливневой канализации и обрушившегося потока грязи на железнодорожное полотно.

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