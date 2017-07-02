Штормовое предупреждение на Урале: ветер усилится до 27 м/с
Сегодня ночью и в понедельник днем в отдельных районах Челябинской области пройдет крупный град.
Сегодня ночью и в понедельник днем в отдельных районах Челябинской области пройдет крупный град.
Новое штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области
По данным синоптиков, погоду на Урале продолжают определять циклоны. Поэтому вечером 2 июля, ночью и днем 3-го в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 22−27 м/с. Добавим, ветер будет дуть
Температура воздуха будет 13−18 градусов ночью и 25−30 — днем. В горах — чуть прохладнее, 20−25 градусов выше нуля.