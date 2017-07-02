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14:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

Музыканты группы Scooter сделали фото с 70 тысячами пермяками

На концерт приехали жители из разных городов Прикамья.

Источник: Аргументы и факты

Музыканты группы Scooter сделали фото с 70 тысячами пермяками. Они выложили его на свою страницу в Инстаграме.

Легендарная музыкальная группа выступила в Перми 1 июля. Концерт прошёл на эспланаде во время празднования 100-летия авиаконструктора Павла Соловьёва.

На выступлении Scooter собралось около 70 тысяч зрителей. На концерт приехали жители из разных городов Прикамья.

Напомним, выступление музыкантов могло не состояться из-за задержки рейса. Однако, несмотря на сложные погодные условия, самолёт доставил группу в краевую столицу.

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