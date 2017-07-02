Музыканты группы Scooter сделали фото с 70 тысячами пермяками
На концерт приехали жители из разных городов Прикамья.
На концерт приехали жители из разных городов Прикамья.
Музыканты группы Scooter сделали фото с 70 тысячами пермяками. Они выложили его на свою страницу в Инстаграме.
Легендарная музыкальная группа выступила в Перми 1 июля. Концерт прошёл на эспланаде во время празднования 100-летия авиаконструктора Павла Соловьёва.
На выступлении Scooter собралось около 70 тысяч зрителей. На концерт приехали жители из разных городов Прикамья.
Напомним, выступление музыкантов могло не состояться