В Иркутской области будут вызывать искусственные дожди

В региональном министерстве сельского хозяйства подтвердили, что нынешняя жара является аномальной. Столь продолжительных высоких температур не было за все сто лет метеонаблюдений. Леса пересохли и загорелись. Площадь, охваченная огнём, на сегодня превышает 20 тысяч гектаров. Тушит их более тысячи человек. Ситуация сложная. Федеральная «Авиалесохрана» для борьбы с огненной стихией намерена применить нестандартные технологии. Впервые их опробовали в прошлом году. Самолет будет распылять реагенты на большой высоте. Которые и должны вызвать осадки.