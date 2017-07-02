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20:04 (мск), источник: Вести Иркутск

В Иркутской области будут вызывать искусственные дожди

Леса Прибайкалья продолжают гореть. Осадков по-прежнему нет. Поэтому на следующей неделе дожди в Иркутской области планируют вызывать искусственно.

В региональном министерстве сельского хозяйства подтвердили, что нынешняя жара является аномальной. Столь продолжительных высоких температур не было за все сто лет метеонаблюдений. Леса пересохли и загорелись. Площадь, охваченная огнём, на сегодня превышает 20 тысяч гектаров. Тушит их более тысячи человек. Ситуация сложная. Федеральная «Авиалесохрана» для борьбы с огненной стихией намерена применить нестандартные технологии. Впервые их опробовали в прошлом году. Самолет будет распылять реагенты на большой высоте. Которые и должны вызвать осадки.

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