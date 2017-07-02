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14:33 (мск), источник: 112.ua

В Киеве до конца суток ожидаются порывы ветра 15−18 м/с

Гражданам рекомендуют закрыть окна, на улице держаться подальше от линий электропередач, а машины не парковать под деревьями.

В Киеве до конца суток ожидаются порывы ветра 15−18 м/сек. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии; избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, из-за непогоды в Украине пострадали 17 человек, обесточены 745 населенных пунктов, повалены 640 деревьев.

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