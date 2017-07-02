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22:16 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе определились с датами проведения школьной ярмарки

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости (Крым). В Севастополе в канун нового учебного года организуют специализированную школьную ярмарку. Соответствующее распоряжение приняло правительство города.

Источник: РИА "Новости"

«С 10 августа по 15 сентября в Севастополе будет проводиться специализированная ярмарка “Школьная”. Ассортимент будет представлен письменными принадлежностями для школы, канцелярскими товарами, учебными пособиями, обучающей литературой, а также школьной одеждой, сумками и ранцами. Предполагается к организации 117 ярмарочных мест по 12 адресам», — отметил начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования правительства города Вадим Кирпичников.

Ярмарка будет действовать на пр-т Генерала Острякова, 70, пр-т Победы, 34, ул. Матвея Воронина, 65, пр-т Октябрьской Революции, 57, ул. Вакуленчука, 29, аллее в Комсомольском парке им. Героя Советского Союза М. Байды, а также в с. Терновка на ул. Ленина, 4, в с. Орлиное на ул. Тюкова, 59, в Инкермане на ул. Менжинского, 18, в пос. ГРЭС на ул. Яблочкова, 11, в пос. Октябрьский на ул. Чернореченская, 26.

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