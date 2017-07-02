Украинскую журналистку Оксану Коваленко не пустили в Беларусь
Госпогранкомитет Беларуси пока никак не прокомментировал произошедшее на границе.
Госпогранкомитет Беларуси пока никак не прокомментировал произошедшее на границе.
МИНСК, 2 июл — Sputnik. Журналистка издания «Украинская правда» Оксана Коваленко не смогла попасть в Беларусь — ее на границе сняли с поезда и отправили обратно белорусские пограничники, сообщила женщина на своей странице в социальной сети Facebook.
Инцидент произошел утром в воскресенье в пункте пропуска «Терюха» в Гомельской области.
«Ехала я в Минск по своим делам. Но меня сняли меня с поезда на границе и отправили в Украину назад», — написала Коваленко.
Она также отметила, что белорусские пограничники никак не объяснили ее возврат, только уточнили цель поездки в Беларусь, сфотографировали и проставили штамп в паспорте о запрете въезда в республику.
По словам журналистки, она в Минске в том числе собиралась посетить могилу убитого в Киеве в прошлом году журналиста Павла Шеремета, который похоронен на Северном кладбище в Минском районе.
Госпогранкомитет Беларуси пока никак не прокомментировал произошедшее на границе.