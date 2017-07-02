Украинскую журналистку Оксану Коваленко не пустили в Беларусь

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Журналистка издания «Украинская правда» Оксана Коваленко не смогла попасть в Беларусь — ее на границе сняли с поезда и отправили обратно белорусские пограничники, сообщила женщина на своей странице в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел утром в воскресенье в пункте пропуска «Терюха» в Гомельской области.

«Ехала я в Минск по своим делам. Но меня сняли меня с поезда на границе и отправили в Украину назад», — написала Коваленко.