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15:15 (мск), источник: Sputnik.by

Украинскую журналистку Оксану Коваленко не пустили в Беларусь

Госпогранкомитет Беларуси пока никак не прокомментировал произошедшее на границе.

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Журналистка издания «Украинская правда» Оксана Коваленко не смогла попасть в Беларусь — ее на границе сняли с поезда и отправили обратно белорусские пограничники, сообщила женщина на своей странице в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел утром в воскресенье в пункте пропуска «Терюха» в Гомельской области.

«Ехала я в Минск по своим делам. Но меня сняли меня с поезда на границе и отправили в Украину назад», — написала Коваленко.

Она также отметила, что белорусские пограничники никак не объяснили ее возврат, только уточнили цель поездки в Беларусь, сфотографировали и проставили штамп в паспорте о запрете въезда в республику.

По словам журналистки, она в Минске в том числе собиралась посетить могилу убитого в Киеве в прошлом году журналиста Павла Шеремета, который похоронен на Северном кладбище в Минском районе.

Госпогранкомитет Беларуси пока никак не прокомментировал произошедшее на границе.

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