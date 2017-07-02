В МФЦ Симферополя начали выдавать водительские права
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости (Крым). В центре предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в Симферополе начали выдавать водительские удостоверения. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости (Крым). В центре предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в Симферополе начали выдавать водительские удостоверения. Об этом сообщает
«В МФЦ в Симферополе доступна государственная услуга по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений в части выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате, хищении и международных водительских удостоверений», — говорится в сообщении.
Для получения услуги необходимо предоставить пакет документов, состоящий из заявления, паспорта, медицинского заключения и квитанции об оплате государственной пошлины. При замене также следует предоставить само водительское удостоверение.
В дальнейшем эту услугу планируют ввести и в других многофункциональных центрах Республики Крым.