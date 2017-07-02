В МФЦ Симферополя начали выдавать водительские права

«В МФЦ в Симферополе доступна государственная услуга по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений в части выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате, хищении и международных водительских удостоверений», — говорится в сообщении.

Для получения услуги необходимо предоставить пакет документов, состоящий из заявления, паспорта, медицинского заключения и квитанции об оплате государственной пошлины. При замене также следует предоставить само водительское удостоверение.

В дальнейшем эту услугу планируют ввести и в других многофункциональных центрах Республики Крым.