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22:15 (мск), источник: РИА Крым

В МФЦ Симферополя начали выдавать водительские права

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости (Крым). В центре предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в Симферополе начали выдавать водительские удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба крымского МФЦ.

«В МФЦ в Симферополе доступна государственная услуга по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений в части выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате, хищении и международных водительских удостоверений», — говорится в сообщении.

Для получения услуги необходимо предоставить пакет документов, состоящий из заявления, паспорта, медицинского заключения и квитанции об оплате государственной пошлины. При замене также следует предоставить само водительское удостоверение.

В дальнейшем эту услугу планируют ввести и в других многофункциональных центрах Республики Крым.

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