Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
От чего вас спасет спиннер
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
Ксения Собчак рассмешила соцсети забавным фото мужа и сына
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
США "бьют" Россию по соплам ракет - СМИ
Слова Маликова про смерть Яковлева
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
СМИ предоставили свидетельства причастности Киева к гибели Боинга
СМИ о "лицензии" США на вмешательства в дела РФ
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
16:43 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Кабмине составят реестр бывавших в Крыму артистов из РФ

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко напомнил, что Служба безопасности Украины и пограничники не впустили семь певцов из России за два дня.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает необходимым составить реестр организаторов концертов, которые приглашают в Украину российских артистов, побывавших в Крыму.

Читайте также
Организаторы Евровидения наложат на Украину штраф до 200 тысяч евро из-за Самойловой — Аласания

«СБУ и пограничники не впустили семь певцов из России за два дня… Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России. Чтобы за такими деятелями следить особенно», — написал Кириленко в воскресенье в микроблоге в Twitter.

Музыкант Андрей Лысиков, более известный под псевдонимом Дельфин, в воскресенье сообщил, что не смог пересечь границу Украины и дать там концерт из-за того, что посещал Крым. Также накануне государственная пограничная служба Украины отказала во въезде в страну певице Бьянке из-за посещения Крыма без согласования с Киевом, ей запрещен въезд в страну сроком на три года.

Ранее многие российские исполнители уже попали под запрет на въезд в Украину из-за того, что посещали Крым без разрешения Киева. Больше всего шума было вокруг Евровидения-2017, которое проходило в мае в Киеве, поскольку власти не пустили в свою страну участницу от России Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

 Русский заговор, который действительно сработал против Запада
Пушков прокомментировал решение Порошенко изменить статус Крыма
Русский заговор, который действительно сработал против Запада
Сборная Португалии выиграла бронзу на Кубке конфедераций
Путин подписал поправки в бюджет-2017
Британия потратит 3,7 млрд фунтов на строительство трех кораблей
Пуск китайского «Великого похода-5» провалился
Эксперты рассказали об обстоятельствах аварии в Татарстане
Захарова: СМИ начали кампанию о применении Асадом химоружия
Жара в Греции поставила новый европейский рекорд
Спорт
Сборные Чили и Германии разыграют Кубок конфедераций по футболу Футболисты сборных Германии и Чили сыграют в финале Кубка конфедераций, который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» в воскресенье
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Московские фрилансеры скупают загородное жилье
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь