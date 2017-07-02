В Кабмине составят реестр бывавших в Крыму артистов из РФ

«СБУ и пограничники не впустили семь певцов из России за два дня… Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России. Чтобы за такими деятелями следить особенно», — написал Кириленко в воскресенье в микроблоге в Twitter.

Музыкант Андрей Лысиков, более известный под псевдонимом Дельфин, в воскресенье сообщил, что не смог пересечь границу Украины и дать там концерт из-за того, что посещал Крым. Также накануне государственная пограничная служба Украины отказала во въезде в страну певице Бьянке из-за посещения Крыма без согласования с Киевом, ей запрещен въезд в страну сроком на три года.