Воронцовский парк будут закрывать на ночь

Время его работы определят на общественных слушаниях с участием представителей министерства культуры Республики Крым и Алупкинского дворцово-парового музея-заповедника, в состав которого входит парк. Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» сообщил директор музея Александр Балинченко.

При этом он уточнил, что речи о строительстве забора вокруг объекта не идет.

«Мы не стоим забор, у нас периметр существовал еще со времен Советского Союза, мы там восстанавливаем некоторые секции. Мы их даже не изготавливали, они хранились у нас, когда их в какие-то периоды выламывали. Просто возник вопрос периметра — их установили. Как только периметр будет готов, мы будем писать нашему руководителю Арине Вадимовне (Новосельской, министру культуры РК — ред.), потом процесс согласований, по этому результату проведем общественные слушания, цель — определить, с какого времени будут закрывать парк, чтобы максимально было комфортно и для него, и для людей, которые используют его для прохода», — сказал Балинченко.

По его словам, только таким образом удастся защитить территорию уникального парка от вандалов и нарушителей общественного порядка.

«Когда музей не работает, наш парк превращается в пристанище людей, которые ищут, где выпить, баллончиками разрисовать камни, бутылки побить. Это колоссальная нагрузка, мало того, что к открытию мы должны привести парк в порядок, мы еще сталкивались с правонарушениями, у нас там пресекались попытки изнасилования, поджогов, у нас были суициды в Верхнем Хаосе», — отметил Балинченко.

Вместе с тем директор музея назвал популистскими заявления некоторых крымчан о том, что появление периметра закроет доступ на пляж. По его мнению, так говорят люди, которым наплевать на вопросы безопасности окружающих, и которые безразличны к судьбе уникального парка.

«Часто говорят о пляжах, популистские высказывания звучат. Но пляж в нашей скальной зоне не оборудован, мы имели неприятности со случаями на воде. Это все бессмысленная нагрузка, она никакой пользы не приносит. Теперь большая нагрузка идет по профилактике правонарушений, антитеррористическая. Нам нужно иметь закрытое время для того, чтобы объект проверить. Мы стараемся сделать это для парка, и люди нас в большинстве случаев понимают», — рассказал руководитель учреждения.

Ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская сообщила, что Воронцовский парк в Алупке планируется оградить забором, а на его территории будет запрещено распитие спиртных напитков и выгул домашних животных. При этом вход на его территорию останется бесплатным.