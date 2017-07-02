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17:42 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Все сообщения о минировании станций метро в Киеве оказались ложными

Все сообщения о минировании станций метро в Киеве оказались ложными.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости. Все сообщения о минировании станций метро в Киеве оказались ложными, после проверки они открыты для пассажиров, сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

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Ранее в воскресенье поступило сообщение о минировании станции «Театральная», после проверки станцию открыли, взрывоопасных предметов там не нашли. Позже поступили сообщения о минировании еще четырех станций: «Оболонь», «Минская», «Майдан Незалежности», «Площадь Льва Толстого».

«Станция “Площадь Льва Толстого” осмотрена. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Работаем в обычном режиме. Станцию “Майдан Незалежности” проверили и открыли. Взрывоопасных предметов не обнаружено», — сообщает метрополитен в Twitter.

Также не найдены опасные предметы на станциях «Минская» и «Оболонь».

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