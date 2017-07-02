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22:11 (мск), источник: РИА Крым

Фурам запретили днем в жару ездить по дорогам Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости (Крым). С 1 июля начали действовать летние ограничения проезда некоторых видов тяжеловесного транспорта по региональным и межмуниципальным дорогам Крыма. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РК.

Источник: РИА "Новости"

«Ограничение движения будет действовать на региональных дорогах Крыма в период с 1 июля по 30 сентября 2017 года с 10:00 до 22:00 часов исключительно при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов по данным Росгидромета», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что такая мера позволяет предотвратить преждевременное разрушение дорог, «тем самым исключив дополнительные затраты государства на незапланированный ремонт».

Согласно соответствующему приказу минтранса РК, ограничения не распространяются на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозки пищевых продуктов, животных, лекарств, топлива, семян, удобрений и почтовых грузов, а также грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий и других ЧП.

Кроме того, введенные ограничения не касаются транспортировки дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ, а также транспортных средств органов исполнительной власти РФ и РК, в которых предусмотрена военная служба.

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