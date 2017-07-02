Фурам запретили днем в жару ездить по дорогам Крыма

«Ограничение движения будет действовать на региональных дорогах Крыма в период с 1 июля по 30 сентября 2017 года с 10:00 до 22:00 часов исключительно при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов по данным Росгидромета», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что такая мера позволяет предотвратить преждевременное разрушение дорог, «тем самым исключив дополнительные затраты государства на незапланированный ремонт».

Согласно соответствующему приказу минтранса РК, ограничения не распространяются на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозки пищевых продуктов, животных, лекарств, топлива, семян, удобрений и почтовых грузов, а также грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий и других ЧП.