Патриарх Кирилл освятил в Москве храм

«Сегодня, освящая храм святой благоверной и преподобной княгини Евфросинии, в миру Евдокии, жены князя Дмитрия Донского, победившего татаро-монголов на Куликовом поле, мы вспоминаем жизнь этой святой женщины… Она была на вершине власти, но не наслаждалась ею — она жила по закону Божьему, творила дела милосердия, разделяла с мужем его жизнь, будучи верной супругой и доброй матерью. И вот этой замечательной правительнице земли нашей, замечательной русской женщине, принявшей монашеский постриг и ставшей святой, и посвящен этот храм», — сказал патриарх.

Великий князь Дмитрий Донской и великая княгиня Московская Евдокия жили в браке 22 года, у них родилось 12 детей. Как пишет летописец, этому браку, который скреплял союз Московского и Суздальского княжеств и устранял междоусобицы, «земля Русская была рада».