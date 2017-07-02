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19:04 (мск), источник: БЕЛТА

На ЦТ по всемирной истории не пришли 15,7% абитуриентов

Пройти ЦТ по всемирной истории планировали 1 тыс. 880 абитуриентов. На испытание пришли только 1 тыс. 584 из них.

Источник: БЕЛТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На централизованное тестирование по всемирной истории (новейшее время) не пришли 15,7% абитуриентов. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Николай Феськов.

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Сегодня завершился основной этап централизованного тестирования. Пройти ЦТ по всемирной истории планировали 1 тыс. 880 абитуриентов. На испытание пришли только 1 тыс. 584 из них. «На экзамен не явились 15,7% зарегистрировавшихся. По всей вероятности, до аудиторий не дошли те, кто всемирную историю, как и географию, выбрал в качестве четвертого предмета, но потом отказался от ее прохождения», — отметил Николай Феськов.

Он напомнил, что 3 июля заканчивается регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни. «Для прохождения централизованного тестирования в резервные дни перерегистрация обязательна, — подчеркнул директор РИКЗ. — Те, кто посчитает, что достаточно предыдущей регистрации по основному графику, на испытания не попадут».

Помимо стандартных документов, в этот раз в пункте регистрации абитуриент должен будет представить официальный документ, подтверждающий его уважительную причину отсутствия на экзамене в основное время. «Это может быть медицинская справка, документ с автохозяйства, в котором говорится о том, что абитуриент ехал на экзамен, но не доехал по вине транспортной компании. Здесь нет четко оговоренного списка, но документ должен быть официальным. Отговорка “у меня болела голова” или записка от родителей в стиле “не мог прийти” во внимание браться не будут», — пояснил Николай Феськов.

В отличие от прошлых лет, когда абитуриентам предоставлялась возможность в резервный день пройти тестирование только по одному пропущенному предмету, в этом году за три резервных дня поступающие могут сдать все 3 предмета. «Сегодня резервное расписание централизованного тестирования построено так, что абитуриент за три дня — 6, 8 и 10 июля — может пройти испытание по двум или даже трем предметам, на которых он отсутствовал в основное время по уважительной причине», — резюмировал директор РИКЗ.

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